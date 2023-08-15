Зачистка Лаври триває: московські попи бідкаються через зрізані замки – що кажуть у поліції

Так звані "священнослужителі" УПЦ МП разом зі своїми прибічниками не хочуть покидати територію Києво-Печерської лаври. Комісія Мінкульту за рішенням суду розпочала видворення попів з територій корпусів святині. Також на місці слідкують за порядком правоохоронці.

У вівторок, 15 серпня, в УПЦ Московського патріархату заявили, що нібито силовики розпочали штурм певних корпусів Лаври та зрізають замки. У поліції Печерського району столиці в коментарі 24 Каналу констатували, що це – неправда. На території храмів діє спеціальна комісія Міністерства культури, але в неї для цього є рішення суду.

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В УПЦ МП знову брешуть

Вочевидь, агенти ФСБ в рясах – тобто священники УПЦ МП – вкрай незадоволені тим, що їм слід покинути територію Лаври разом зі своїми прибічниками. Тому й з'являються нісенітниці про "злих поліцейських", що "намагаються взяти штурмом" 54, 57 та 58 корпуси святині.

Насправді ж правоохоронці просто-таки виконують свою роботу – забезпечують правопорядок.

Поліцейські не оточили корпуси – вони забезпечують публічну безпеку та порядок,

– констатували нам у правоохоронних органах.

Також у коментарі зазначили, що на місці перебуває спеціальна комісія та директор заповідника. У них є законні підстави потрапити до корпусів, які поки, вочевидь, не хочуть покидати московські попи.

У них є законне рішення зайти до цих корпусів. Тому вони виконують свою роботу. Поліція не зривала замки – це робота комісії та заповідника на основі законних підстав.

Віряни не хочуть покидати Лавру