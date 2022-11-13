Після звірств у Бучі та Маріуполі: у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію
Джерело:фейсбук Михайла Омеляна
На 263 день відкритої агресії Росії проти України, у Києво-Печерській лаврі моляться за країну-агресорку та окупантів.
Про це повідомив священник ПЦУ Михайло Омелян. Він також оприлюднив відео, на якому чути як церковний хор виконує відверто проросійські пісні.
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Омеляна, як і будь-якого адекватного українця, обурив той факт, що після звірств росіян у Бучі, Бородянці, Андріївці, Маріуполі та інших містах, ще є люди, які моляться за Росію.
Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?! Наші захисники віддають своє життя захищаючи державу і народ,
– нагадав священник.
У пісні, яку співав церковний хор та під яку молилися прихожани, мовилося:
Дзвін пливе, пливе над Росією,
Прокидається Матінка – Русь…
Священник ПЦУ також засудив людей, які, чуючи це, проходять повз.
Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти,
– запитав він.
У Києво-Печерській лаврі моляться за Росію: дивіться відео
Скандали, пов'язані з Києво-Печерською лаврою
- 17 вересня у мережі поширюють запис, на якому, скоріше за все, Павло Лебідь ("Мерседес") відчитує монаха Києво-Печерської лаври. Ймовірно, "Мерседес" звинувачує монаха в тому, що він у своїх постах у фейсбуці критикує Путіна та називає його "х**лом".
- 7 березня у Києво-Печерській лаврі журналіст запитав настоятеля про війну, яку Росія почала проти України. Отець Павло відповідати відмовився, а на журналіста напав чоловік з палицею.
- На території Києво-Печерської лаври волонтери ловили кішок, щоб провакцинувати та стерилізувати їх. Архімандрит виступив проти таких дій, бо каже, що це гріх.
Варте уваги – З'явилось відео з шикарного маєтку настоятеля Києво-Печерської лаври