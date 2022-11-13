Після звірств у Бучі та Маріуполі: у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію

На 263 день відкритої агресії Росії проти України, у Києво-Печерській лаврі моляться за країну-агресорку та окупантів.

Про це повідомив священник ПЦУ Михайло Омелян. Він також оприлюднив відео, на якому чути як церковний хор виконує відверто проросійські пісні.

Важливо Геть московського попа: українські лаври потрібно повернути Україні

Омеляна, як і будь-якого адекватного українця, обурив той факт, що після звірств росіян у Бучі, Бородянці, Андріївці, Маріуполі та інших містах, ще є люди, які моляться за Росію.

Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?! Наші захисники віддають своє життя захищаючи державу і народ,

– нагадав священник.

Києво-Печерська лавра – один із перших за часом заснування монастирів Київської Русі та важлива православна святиня в Україні. Києво-Печерська лавра належить державі , а релігійні організації користуються нею на правах оренди. Нині монополію на святиню має Українська православна церква (Московського патріархату). Віряни вимагають передати користування Києво-Печерською лаврою ПЦУ.

У пісні, яку співав церковний хор та під яку молилися прихожани, мовилося:

Дзвін пливе, пливе над Росією,

Прокидається Матінка – Русь…

Священник ПЦУ також засудив людей, які, чуючи це, проходять повз.

Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти,

– запитав він.

У Києво-Печерській лаврі моляться за Росію: дивіться відео

Скандали, пов'язані з Києво-Печерською лаврою

17 вересня у мережі поширюють запис, на якому, скоріше за все, Павло Лебідь ("Мерседес") відчитує монаха Києво-Печерської лаври. Ймовірно, "Мерседес" звинувачує монаха в тому, що він у своїх постах у фейсбуці критикує Путіна та називає його "х**лом".

7 березня у Києво-Печерській лаврі журналіст запитав настоятеля про війну, яку Росія почала проти України. Отець Павло відповідати відмовився, а на журналіста напав чоловік з палицею.

На території Києво-Печерської лаври волонтери ловили кішок, щоб провакцинувати та стерилізувати їх. Архімандрит виступив проти таких дій, бо каже, що це гріх.

Варте уваги – З'явилось відео з шикарного маєтку настоятеля Києво-Печерської лаври