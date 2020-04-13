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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Києво-Печерську лавру закрили на карантин: реальна ситуація – фото, відео

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      Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Києво-Печерську лавру закрили на карантин. Станом на 13 квітня там виявили вже понад 90 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 3 – смертельні.

      Наразі біля Києво-Печерської лаври перебуває дуже багато правоохоронців, орієнтовно 4 – 5 бригад. Вони чергують біля головного та бокового входу. Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Вона також відзначила, що поліцейські утворили своєрідну стіну біля шлагбаума, наразі всередину на територію лаври  нікого не випускають, а також жодну людину не випускають. 

      Журналістка повідомила, що спочатку один священнослужитель намагався вийти, заявив, що йому потрібно недалеко піти у справах, втім його не випустили. Також не дозволили вийти одній з монахинь.


      Правоохоронці слідкують за дотриманням карантину в лаврі / Скриншот з відео

      Крім цього, на так званому "пункті-пропуску" в Києво-Печерську лавру перебуває лікар у спеціальному захисному одязі. Він вимірює температуру.

      Тут все спокійно, немає нікого з киян чи вірян. Не чути дзвонів чи служби. Є лише поліція й журналісти,
      – розповіла журналістка.

      Вона зазначила, що до лаври приїхали рятувальники, які встановили намети. Однак не прокоментували, для чого це відбулося.

      За словами кореспондентки, намети встановили для правоохоронців, які будуть постійно чергувати і слідкувати, щоб ніхто не заходив на територію лаври, і не виходив звідти.


      Рятувальники встановили намет біля лаври / Скриншот з відео

      Журналістка додала, що лавра закрита для всіх відвідувачів, без винятку. Наразі ні поліція, ні священнослужителі не надали жодних коментарів пресі.

      Що відомо про коронавірус у Києво-Печерській лаврі?

      У лаврі виявили вже 90 випадків коронавірусу, 63 з яких – за минулу добу. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес".

      Відтак, приміщення монастиря зачинили на карантин та направили туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

      Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Людмила Гаврилюк, Марина Васильєва
      Теги: Релігія Новини Києва Новини України Києво-Печерська лавра Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19
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