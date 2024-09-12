Київ і 16 областей повернулися до відключення світла: повний перелік

Більшість областей України повертаються до графіків відключення світла. Очікується, що майже до кінця доби діятиме одна черга.

Про це заявили в Укренерго. Також назвали причину запровадження обмежень, передає 24 Канал.

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Відключення світла сьогодні

Укренерго оновило інформацію про відключення світла в четвер, 12 вересня. Зокрема, зазначили, що з 13:00 до 23:00 діятиме одна черга відключень у:

Києві,

Київській,

Черкаській,

Чернігівській,

Харківській,

Житомирській,

Сумській,

Полтавській,

Запорізькій,

Одеській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Миколаївській,

Вінницькій,

Чернівецькій,

Хмельницькій області.

Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС,

– пояснили в Укренерго.

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