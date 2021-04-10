Київ та Анкара мають спільне бачення безпекових загроз у Чорноморському регіоні, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 10 квітня провів зустріч з главою Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони ґрунтовно обговорили питання безпеки та спільну протидію викликам у Чорноморському регіоні.

Український лідер заявив, що бачення Києва та Анкари збігаються – як щодо самих загроз, так і щодо шляхів належного реагування на ці загрози.

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Для України важлива підтримка Туреччини

Володимир Зеленський наголосив, що для України дуже важливою є підтримка Туреччини у питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Глава держави детально поінформував турецьку сторону про ситуацію в окупованому Криму.

Він також повідомив своєму колезі про порушення прав людини на півострові та його мілітаризацію, що триває. І подякував Реджепу Ердогану за готовність долучитися до "Кримської платформи".

Це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострова й захисту прав українського та кримськотатарського народів,

– сказав наш президент.

Зі свого боку лідер Туреччини запевнив, що його країна підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми ще раз підтвердили наш основний принцип невизнання незаконної анексії Криму. Ми також повідомили про свою підтримку Кримської платформи, яка покликана об’єднати землі України", – додав Реджеп Ердоган.

Зустріч Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана тривала приблизно 3 години

Пресконференція Зеленського та Ердогана