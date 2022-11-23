Київ знеструмлений після ракетної атаки росіян: фоторепортаж 24 каналу

Київ 23 листопада вкотре зазнав ракетної атаки. Росіяни цілили в об'єкти критичної інфраструктури. Попри те, що було збито більшість ракет, 10 – таки досягли цілей. Ворог знеструмив столицю.

Попри ракетні обстріли та аварійні відключення, столиця незламна. 24 канал публікує фото столиці у тиші та без світла.

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80% Києва без світла

Станом на 19:30 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 80% столиці залишаються без світла та води.

За його словами, поки зарано давати прогнози стосовно відновлення водо- та електропостачання. Тож, сказати, коли жителі столиці будуть зі світлом – складно.

Попередньо мер прогнозував, що до вечора відновити електропостачання вдасться.



Коли відновлять електроенергію в столиці невідомо / Фото 24 канал, Валентина Поліщук



Наразі 80% столиці залишаються без світла / Фото 24 канал, Валентина Поліщук



Руйнування енергосистеми значні / Фото 24 канал, Валентина Поліщук

У Повітряних силах повідомили, що за сьогодні російські війська спрямували на Київ 31 ракету – 21 з них вдалось збити.

Зазначимо, що цього разу ситуація для киян ускладнилась й відключенням води. За даними Київської ОВА, водопостачання та опалення в будинках мають з'явитися зранку 24 листопада.

Коли ж столиця повернеться до планових відключень світла – наразі невідомо.



Втім, кияни намагаються жити звичне життя / Фото 24 канал, Валентина Поліщук



Коли Київ повернеться до графіків відключень світла наразі невідомо / Фото Валентина Поліщук, 24 канал

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Головне про атаку росіян на Київ та Київщину сьогодні

23 листопада російські війська атакували Київ та Київщину.

У столиці внаслідок атаки загинули троє людей, зокрема, неповнолітня.

На Київщині ворожа ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у Вишгородському районі. На місці події спалахнула пожежа. Відомо про 35 постраждалих, серед них 6 дітей – найменшій 5 років. На жаль, 5 людей загинуло. На місці досі працюють рятувальні служби.

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