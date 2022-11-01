Центр Києва знову огорнула пітьма: фото вечірньої столиці без світла

1 листопада 2022 , 18:53
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Столиця України ввечері 1 листопада знову частково залишилася без світла після ракетних атак Росії 31 жовтня. Світло вимкнули відразу в декількох районах Києва.

Ввечері екстрене відключення світла застосували для жителів Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки. Світла там не буде до кінця дня.

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У частині Києві світла не буде до кінця дня

Через відключення світла центр Києва знову огорнула пітьма. Більшість столичних будівель залишилися без електроенергії, тому світло горить тільки в поодиноких вікнах. Без світла Майдан Незалежності, Хрещатик, Контрактова площа.

Центр Києва без світла / Фото Associated Press

Ввечері очільник Київської ОВА Олексій Кулеба закликав жителів області заощаджувати електроенергію. Особливо із 6:00 до 17:00 та із 17:00 до 23:00.

Зазначимо, що в Києві вимкнули світло через ремонт транзитної лінії в Київській області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі. Через ремонт світла частково не буде також у Черкаській області.

Нічний Київ без світла / Фото Валентина Поліщук (24 канал)

Росія масовано атакувала Україну

  • Російські терористи завдали ракетного удару по Києву зранку 31 жовтня. Унаслідок цього в столиці виникли перебої зі світлом та водою і навіть зв'язком.
  • Після ракетних обстрілів в Укренерго інформували, що в низці регіонів України 1 листопада відключать електроенергію. Це пов'язано з усуненням наслідків атак російських атак.
  • У ДТЕК Київські електромережі вже оновили графіки ймовірних стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Графіки працюватимуть у випадку, якщо Укренерго буде необхідно збалансувати енергосистему.
  • Слід зазначити, що 31 жовтня протягом 3 годин окупанти випустили 50 ракет по Україні, з яких сили ППО збили відразу 44. Крім Києва, окупанти влучили по об'єктах інфраструктури Черкащини, Запоріжжя, а також Кіровоградської області.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко інформував, що ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації. Унаслідок масованої атаки відбулось часткове знеструмлення.

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Автор: Михайло Гема