Київ у диму, в місті пошкоджено 7 із 10 районів: усе про жахливу ніч у столиці

Кияни пережили жах у ніч проти 10 червня. Росіяни атакували ракетами та "Шахедами". Залізяччя свистіло над головою всю ніч. 24 Канал зібрав деталі нічного удару по столиці.

Однією з головних мішеней стала Оболонь. На Куренівці пошкоджено 18 квартир у багатоповерхівці.

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Що пошкоджено в Києві зранку 10 червня

Як повідомив Тимур Ткаченко, росіяни протягом ночі безперестанку тероризували Київ ударними дронами. Вони били по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста.

Пошкодження зазнали 7 районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення. Попереду – важкий день. Можливо, не один. Знадобиться час, щоб усунути наслідки, але місто працює, всі служби на місцях, реагують оперативно,

– написав глава КМВА.

В Оболонському районі уламки БпЛА впали на територію однієї зі шкіл. У Солом'янському районі – на дах багатоповерхівки, була пожежа.

Наслідки атаки ще оцінюють.

Наслідки обстрілу Києва 10 червня / Фото Поліція Києва

Пошкодження внаслідок російської атаки є в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Солом'янському районах. Тобто пошкоджено 7 із 10 районів столиці.

Як повідомив глава МВС, найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони.

У поліції деталізували: пошкоджено житлові будинки, церкву, бізнес-центри, офісні приміщення, відбулося загоряння кількох автомобілів та автостоянок.

Ворог зруйнував колишню консульську будівлю однієї з європейських країн. На щастя, останні кілька років її не використовували як консульство, тож всередині був тільки охоронець. Собака, кішка та папуга, які були в приміщенні, вижили.



Пошкоджена будівля консульства / Фото NV

Скільки постраждалих у столиці після атаки

В Києві четверо постраждалих, усі в лікарні з уламковими пораненнями. Серед постраждалих – поліцейський.

Зранку мовилося про погіршення стану повітря.

Як ходить транспорт після атаки

На вулиці Юрія Іллєнка (напрямок до станції метро "Лук'янівська") рух перекритий.

Зміни в русі тролейбусів:

№№ 16, 23 – курсують від вулиці Мрії до станції метро "Дорогожичі";

№№ 6, 18, 28, 33 – до станції "Почайна";

№ 19 – площа Космонавтів – Повітрофлотський шляхопровід;

№ 35 – від вулиці Кадетський Гай до Повітрофлотського шляхопроводу. Від проспекту Свободи – до станції метро "Дорогожичі".

На вулиці Глибочицькій були затримки руху через ліквідацію пожежі внаслідок російської атаки. Згодом рух відновили, проте автобуси №№ 14Т, 112, 119 курсують із відхиленням від графіка.

Наслідки в Київській області

На Київщині є наслідки у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Протягом ночі дрони кружляли там, залітаючи до Києва.