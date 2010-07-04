Масована атака БпЛА та ракет на Київ спричинила руйнування та пожежі: усе про наслідки

Київ опинився під атакою ударних дронів та ракет ворога вночі 4 липня. Наліт був дуже масштабним, десятки БпЛА багатьма хвилями били по столиці, і це призвело до низки наслідків.

Про них повідомляла міська влада – мер Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Що відомо про наслідки масованого нальоту на Київ уночі 4 липня

03:30, 04 липня Є займання на низці локацій. КМВА просить після завершення тривоги позакривати вдома вікна через високу концентрацію продуктів горіння. 03:15, 04 липня Виклики медиків у Шевченківський, Солом'янський, Дарницький райони, – Кличко. На 4 локаціях в Шевченківському, Солом'янському, Голосіївському районах зафіксовано падіння частин БпЛА поблизу житлових будинків, – КМВА. 03:05, 04 липня КМВА інформує: В Голосіївському районі поранено чоловіка. Наразі фіксуємо та уточнюємо інформацію по наслідках атаки та потерпілих в усіх районах. До відбою залишайтеся в укриттях! 02:40, 04 липня У Солом'янському районі ще одна пожежа – у дворі, горять авто. 02:25, 04 липня Київська область. Масована атака БпЛА продовжується, наслідки фіксують у 5 районах на 11 локаціях.



Пошкоджено багатоповерхові будинки у Бучанському та Фастівському районах. На цей час про постраждалих інформації не було. 02:20, 04 липня Святошинський район – пожежа у дворі житлового будинку. Ймовірно, є постраждалі. В Солом'янському районі займання на даху приватного будинку. Також виклик медиків. 02:00, 04 липня Наслідки ворожої атаки вже фіксують на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.



Багато постраждало житлової забудови. Атака триває. 01:30, 04 липня На цей час у Києві, попередньо, є декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації – житлові будинки. КМВА уточнює інформацію щодо постраждалих.



У Дарницькому районі уламки ворожого дрону впали на відкритій території, без пожежі. Також у цьому районі впав дрон без детонації. 00:30, 04 липня Атака на Київ почалася ще ввечері 3 липня. Після півночі вона продовжилася – лунали вибухи та активно працювала ППО.



Також від Повітряних сил була інформація про зліт Міг-31К, а монітори писали, що ці літаки запустили "Кинджали" у бік Києва.

Додамо, що цієї ночі працювала Протиповітряна оборона та лунали вибухи через атаку дронів у Павлограді на Дніпропетровщині, у Полтаві та в багатьох інших регіонах України.

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