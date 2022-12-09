Київ нарешті повертається до планових відключень світла: опублікували графіки

У Києві знову планово вимикатимуть світло. У місті запровадили нові графіки стабілізаційних відключень.

Згідно з ними, є три категорії вимкнень. Відповідну інформацію ввечері 9 грудня повідомили в Київських електромережах.

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Які графіки діятимуть в столиці

Компанія ДТЕК Київські електромережі з 9 грудня запровадила оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів,

– заявили в компанії.

Київські електромережі пояснили, що оновлений графік складатиметься з 3 категорій:

перша – світло є – коли компанія гарантує його наявність. Це білий колір на графіку;

– світло є – коли компанія гарантує його наявність. Це білий колір на графіку; друга – світла нема – відключатимуть світло точно, щоб збалансувати енергосистему. Це сірий колір;

– світла нема – відключатимуть світло точно, щоб збалансувати енергосистему. Це сірий колір; третя – можливі відключення – світло можуть вимикати, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. У цей час людям радять споживати менше електрики та не користуватись ліфтами. Це світло-сірий колір на графіку.

Якщо адреси немає чи не збігається графік

Подивитись, коли у вас не буде світла можна, ввівши свою адресу в пошуковик на сайті ДТЕК Київські електромережі.

У Київських електромережах пояснили, – якщо адреси немає у графіку чи реальна ситуація зі світлом не збігається з графіком, – варто звернутись у компанію. Зв'язатись з ними можна:

написавши приватне повідомлення у фейсбуці;

подавши заявку на сайті компанії в розділі "Відсутня електроенергія?";

або заявку можна подати через кол-центр, однак це може зайняти більше часу через велику кількість дзвінків.

Окрім того, компанія анонсувала, що оновлені графіки невдовзі запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.

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