У будинок в Києві було пряме влучання ракети, будівля пробита аж до підвалу, – Клименко
- У Києві ракета влучила у п'ятиповерхівку в Шевченківському районі, будівля пробита до підвалу, ймовірно, балістичною ракетою.
- Розібрано 120 тонн будівельного сміття, врятовано 17 людей, відомо про 7 загиблих та 30 поранених.
- 100 людей і 50 одиниць техніки працюють на місці, триває розбір завалів, будівля в аварійному стані.
- Унаслідок російського обстрілу постраждали 6 районів Києва, найважчі наслідки в Шевченківському районі.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував удар по п'ятиповерхівці в Києві. За його словами, у будівлю влучила, ймовірно, балістична ракета прямим наведенням.
Рятувальники вже розібрали 120 тонн будівельного сміття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.
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Що відомо про удар ракети по будинку в Києві
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що ракета, ймовірно, балістична, перелетіла одну з багатоповерхівок та влучила у цю в Шевченківському районі.
100 людей та 50 одиниць техніки працює над ліквідацією наслідків у цій будівлі. Врятовано 17 людей. Наразі триває розбір завалів, під якими ще можуть бути люди – орієнтовно троє.
Фактично будівлі перебуває в аварійному стані, адже ракета хоч і не обвалила, але пошкодила конструкцію й сусіднього під'їзду.
На момент публікації відомо про 7 загиблих та 30 поранених у Києві.
Нагадаємо, через російський обстріл постраждало 6 районів столиці, найважчі наслідки у Шевченківському районі, де обвалився під'їзд п'ятиповерхівки. Це вже другий обвал під'їзду у багатоповерховому будинку у Києві. Нещодавно подібна ситуація склалася з дев'ятиповерхівкою.