Київ найближчими днями отримає від Варшави перші чотири винищувачі МіГ-29, – Дуда
Джерело:Rzeczpospolita
Найближчими днями Польща передасть Україні чотири бойові літаки в повну експлуатацію. Мовиться про винищувачі МіГ-29.
Про це у четвер, 16 березня, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з чеським лідером. Решта літаків зараз готуються і будуть передані згодом.
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Чотири МіГ-29 днями прибудуть в Україну
Найближчими днями Польща відправить в Україну 4 одиниці МіГ-29. Їхнє місце займуть літаки FA-50 з Південної Кореї, які очікуються в кінці року.
Можна з упевненістю сказати, що буквально в цей момент ми відправляємо ці МіГи в Україну. У нас ще є десяток цих МіГів,
– зазначив польський президент.
Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також натякнув на передачу літаків від польських союзників. Зауважимо, раніше він зазначав, що очікуються дуже "круті новини" пов'язані з цією країною.До слова,
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МіГ-29 допоможуть, але не розв’яжуть проблем, – Світан
- Країни Заходу мають передати Збройним силам України радянські винищувачі МіГ-29. Вони безумовно підсилять військових, але не зможуть остаточно розв’язати проблем.
- Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він вважає, що для контрнаступу потрібні потужні винищувачі.
- Світан наголосив, що ЗСУ через відсутність необхідної авіації можуть лише перебувати в обороні. Без винищувачів кожен рух української техніки по землі стає мішенню для окупантів, тому захисникам вкрай необхідні бойові літаки.