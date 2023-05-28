Масований удар у День Києва та протидія російському терору: Зеленський звернувся до українців

Ввечері 28 травня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Президент зауважив, що день був важким.

Під час свого звернення Зеленський прокоментував нічну атаку "Шахедами" та подякував нашим захисникам. Промову президента читайте на 24 Каналі.

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Сьогодні Україна пережила одну з найбільших атак дронами: окупанти "вітали" Київ з Днем міста

Президент зауважив, що в ніч на 28 травня Україна пройшла через одну з найбільших російських атак "Шахедами".

Під час звернення президент керувався старими даними. Зеленський повідомив, що Україну атакували одночасно 54 дрони. Проте, за оновленими даними Генштабу, ворог випустив по Україні 59 дронів. 58 з них були збиті.

Володимир Зеленський повідомив, що, на жаль, є влучання на Житомирщині.

Але все ж більшість руйнувань вдалося відвернути, більшість життів, які могли забрати ці "Шахеди", вдалося зберегти. Я дякую кожному і кожній, хто це забезпечив! Зенітні ракетні війська та авіація Повітряних сил, протиповітряна оборона Сухопутних військ та наші мобільні вогневі групи. Дякую вам, воїни!,

– сказав президент.

Він уточнив, що під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київської області. У межах міста Києва та області збито 36 дронів.

Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва. За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!,

– додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго й різним народам несла поневолення. І навіть сотні "Шахедів" не врятують Росію від програшу, лише додадуть країні-агресорці ганьби.

Цими днями ми вітаємо із Днем міста Київ та Олександрію, Сєвєродонецьк, Калуш, Кривий Ріг… Міста неоднакової долі, але однакової нашої поваги. Нашої України. Нашої віри в те, що ми пройдемо цей надзвичайно тяжкий етап історії… Пройдемо, і будуть всі наші міста вільними, а люди – захищеними від будь-якого зла, що може загрожувати нашій державі,

– сказав Зеленський.

Президент подякував захисникам та всім українцям

Під час вечірнього звернення президент подякував усім воїнам, які стоять за захист України, а також всім громадянам, які є опорою нашої країни. А також нашим іноземним друзям, які небайдужі й хто хочуть перемоги свободи так само, як і ми.

Те, що наша столиця вільна, те, що наші міста захищаються – захищаються достойно, те, що ми звільнимо кожне нині окуповане місто – усе це заслуга багатьох людей. Усіх, хто воює й працює заради України. Це заслуга нашого могутнього народу, який уміє робити історичні речі. Коли обʼєднаний. Коли усвідомлює свою силу. Коли нічого не пробачає ворогові. І коли надихає увесь світ,

– сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що наші захисники будуть йти вперед, поки не звільнять всю нашу, українську землю.

Боронимо кожне місто… Дбаємо одне про одного й пам'ятаємо про всіх наших людей, яких ми маємо повернути додому, до своїх міст і сіл із російської неволі. Слава нашому прекрасному народу! Слава всім, хто дбає про нашу державу! Слава Україні!,

– додав він.

Звернення Зеленського за 28 травня: дивіться відео