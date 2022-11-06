Київ планує тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі, – NYT

У випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 мільйонів мешканців міста.

Ситуація складна – 40 % енергетичної інфраструктури України пошкоджено або зруйновано. Влада столиці уже розпочала роботу над встановлення тисячі пунктів обігріву.

Увага Чи загрожує повний блекаут Києву: пояснення Кличка

Величезне навантаження на спроможність України постачати енергопостачання стало результатом масованих ракетних обстрілів російськими військами критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури по всій країні,

– зауважують у виданні.

Нові руйнування можуть значно погіршити ситуацію

Зазначають, що збитки, завдані російськими ударами, спричинили нові страждання цивільному населенню України та змусили представників влади подумати про те, що подальші руйнування можуть унеможливити забезпечення базових послуг.

Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу електроенергетичну систему,

– повідомив директор служби безпеки Київської міської влади Роман Ткачук

Офіційним особам у столиці повідомили, що вони, ймовірно, отримають повідомлення, що мережа перебуває на межі збою – за 12 годин до цього.

Роман Ткачук зауважив, що якщо до цього дійде, "людей про це проінформують і проситимуть виїхати". Водночас наразі ситуація є керованою.

"Якщо не буде електроенергії, не буде ні води, ні каналізації", – зауважив Ткачук та наголосив, що наразі уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту системи електропостачання.

Відключення світла: головне

Станом на початок листопада Росія дійсно пошкодила близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.

Водночас Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.

Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.