У Київ приїхав президент Німеччини Штайнмаєр

Вранці 25 жовтня президент Німеччини нарешті приїхав у столицю України. Це його перший візит у нашу державу від початку повномасштабного вторгнення – декілька разів відвідини переносили.

Відомо, що Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув у нашу державу потягом. Він планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити важливі питання.

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Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну

Наразі про деталі візиту Штайнмаєра нічого не відомо, однак президент по прибуттю уже встиг висловити свою солідарність з Україною. Він заявив, що Німеччина буде на нашому боці в російсько-українській війні та рішуче допомагатиме.

Моє послання українцям таке: ми не лише на вашому боці. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну – економічно, політично та військово,

– сказав Штайнмаєр.

Довгоочікуваний візит та звернення Штайнмаєра до німців

Насправді третя спроба президента Німеччини відвідати Україну. Минулого тижня поїздку скасували через масовані обстріли окупантами критичної інфраструктури.

Рекомендуємо, зважаючи на поточну ситуацію ризику, відкласти заплановану поїздку президента Штайнмаєра в Україну,

– написали тоді у твітері поліції ФРН.

Однак добре, що усе-таки главі держави вдалось прибути в Україну. Він також встиг звернутися до своїх громадян з Києва та закликав не забувати німців про те, що війна означає для українців. Зокрема, він сказав, не забувати про наші страждання, руйнування міст, а також усвідомлювати, що Україні потрібна підтримка Німеччини.

Що таке формула Штайнмаєра Важливо памятати, що президент Німеччини після початку війни у 2014 році придумав так звану "формулу миру" для України. Головна її суть – провести місцеві вибори під наглядом ОБСЄ на Донбасі, надати тимчасового особливого статусу регіону, а потім — після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надати постійного особливого статусу цим територіям. Багато хто назвав стратегію Штайнмаєра капітуляційною для України та категорично з нею не погодився.

Джерело: Вікіпедія

Як Німеччина допомагає Україні: актуальна інформація

Після посилення атак на українські міста канцлер Німеччини пообіцяв Україні передавати більше систем протиповітряної оборони, зокрема IRIS-T. Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, у якій кількості та коли Берлін надасть Києву ППО.

Окрім того, у Німеччині відбувся найбільший у світі Франкфуртський книжковий ярмарок. Участь у ньому взяла і перша леді України Олена Зеленська, на заході вона озвучила важливі меседжі щодо підтримки нашої держави.

Також Берлін передав Києву систему для виявлення ракет. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, як ця система відрізняється від радянських РЕБ та у чому її головна особливість.

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