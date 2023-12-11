Ракетна атака на Київ: у Повітряних силах пояснили, чому тривогу оголосили вже після вибухів
Ворог підступно атакував Київ балістичними ракетами близько о 4 ранку 11 грудня. Вибухи пролунали у кількох районах столиці.
Повітряну тривогу на Київщині оголосили після того, як пролунали перші вибухи. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому так сталося.
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На реагування є лічені хвилини
Росія запустила ракети, що летять балістичною траєкторією, з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.
Повітряну тривогу у Киві та області оголосили після перших вибухів. Ігнат пояснив, що балістичні ракети летять надзвичайно швидко й у протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу та ліквідувати ворожі цілі.
Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально – лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні і їх знищити,
– пояснив Ігнат.
Ракетна атака на Київ 11 грудня: що відомо
- Близько о 04:15 у Києві та області оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Сигналам тривоги передувало кілька вибухів.
- Росія запустила у напрямку столиці 8 балістичних ракет. Сили та засоби повітряного командування "Центр" знищили усі цілі.
- Уламки збитих ракет впали у Дарницькому районі столиці. Одні уламки впали на недобудовану будівлю, через що спалахнула пожежа. На місце виїхали рятувальники та оперативно ліквідували загоряння. Ще один уламок знайшли на газоні. Крім того, частина уламків також впала на території магазину-складу в Дарницькому районі. Там минулося без пожежі та пошкоджень будівлі.
- На жаль, є постраждалі. Спочатку у КМВА повідомили про двох постраждалих унаслідок атаки – 31-річного чоловіка, він отримав осколкові поранення нижніх кінцівок, та 33-річну жінку, яка мала гостру реакцію на стрес. Згодом кількість постраждалих зросла до 4 осіб – один чоловік 1992 року народження та три жінки – 1963, 1990 та 1992 року народження. Усі постраждалі отримали допомогу на місці.