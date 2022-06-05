На Київ ракету, ймовірно, випустили з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря

Російські окупанти зранку 5 червня обстріляли Київ. За попередніми даними, ворог здійснив пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Про це заявили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Там додали, що нашим бійцям вдалося збити 1 ворожу ракету.

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Завдяки злагодженим діям наших захисників одна ракета ворога не долетіла до цілі.

Приблизно о 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" було виявлено ракети та обстріляно – знищена одна крилата ракета,

– повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, окупанти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку у повітрі.

Ранковий обстріл Києва: головне

Зранку 5 червня російські війська продовжили обстрілювати українські міста. Внаслідок ворожого "прильоту" по Києву одна людина отримала поранення. Ракети поцілили по об'єктах інфраструктури. Загалом ворог вдарив по:

Дарницькому,

Дніпровському районах столиці.

На цей час жертв внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Радник глави Офісу Президента і журналіст Сергій Лещенко додав, що окупанти поцілили в об'єкти інфраструктури Укрзалізниці.

Ракета авіаударів по Києву зберігається

1 червня близько о 22:00 мешканці Київської області повідомили про вибух. Згодом стало відомо, що спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Утім, як повідомляє поліція Київської області, на деякий час в декількох населених пунктах зникло світло.

Російські окупанти 22 травня випустили ракету по Київській області. На щастя, її також збили українські Сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Відомо, що ракета не пошкодила будівлі.

Збройні сили Росії зранку 20 травня намагалися завдати ракетного удару по Києву. Цинічному задуму російських військових завадили підрозділи протиповітряної оборони.

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