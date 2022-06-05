На Київ ракету, ймовірно, випустили з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря
Російські окупанти зранку 5 червня обстріляли Київ. За попередніми даними, ворог здійснив пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.
Про це заявили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Там додали, що нашим бійцям вдалося збити 1 ворожу ракету.
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Завдяки злагодженим діям наших захисників одна ракета ворога не долетіла до цілі.
Приблизно о 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" було виявлено ракети та обстріляно – знищена одна крилата ракета,
– повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, окупанти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку у повітрі.
Ранковий обстріл Києва: головне
Зранку 5 червня російські війська продовжили обстрілювати українські міста. Внаслідок ворожого "прильоту" по Києву одна людина отримала поранення. Ракети поцілили по об'єктах інфраструктури. Загалом ворог вдарив по:
- Дарницькому,
- Дніпровському районах столиці.
На цей час жертв внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Радник глави Офісу Президента і журналіст Сергій Лещенко додав, що окупанти поцілили в об'єкти інфраструктури Укрзалізниці.Зверніть увагу! У Міноборони вважають, що загроза для Києва з боку Росії буде завжди, тому місцеві мешканці повинні бути готовими до цього. Зокрема, заступниця міністра Ганна Маляр пояснила, що для Росії найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною – це захопити Київ.
Ракета авіаударів по Києву зберігається
- 1 червня близько о 22:00 мешканці Київської області повідомили про вибух. Згодом стало відомо, що спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Утім, як повідомляє поліція Київської області, на деякий час в декількох населених пунктах зникло світло.
- Російські окупанти 22 травня випустили ракету по Київській області. На щастя, її також збили українські Сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Відомо, що ракета не пошкодила будівлі.
- Збройні сили Росії зранку 20 травня намагалися завдати ракетного удару по Києву. Цинічному задуму російських військових завадили підрозділи протиповітряної оборони.
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