Київ розширив рекомендації для українців, які перебувають у Казахстані

5 січня 2022 , 15:59
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Джерело:

МЗС України

Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок у Казахстан, зважаючи на масові сутички, що спалахнули в країні. Для тих, хто зараз перебуває в країні, розширили перелік рекомендацій.

У відомстві закликали українців у Казахстані постійно стежити за новою інформацією. Також потрібно бути максимально пильними та обережними.

Зверніть увагу Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Що ще рекомендує українцям МЗС

  • Дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів.
  • Не залишати місце проживання без крайньої необхідності.
  • Завжди мати документи, які посвідчують особу.
  • Зареєструватися в електронній системі "ДРУГ".

Що таке "ДРУГ"

Це проєкт Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон. Він може знадобитись для попередження, розшуку та надання допомоги українцям у разі надзвичайних подій за кордоном. Зокрема, природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів.

Якщо ж необхідна негайна консульська допомога – потрібно невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Казахстан.

Довідка. Номер телефону Посольства +7 705 755 66 10. Електронна пошта –  emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua.

Також можна телефонувати на цілодобову гарячу лінію МЗС України за телефоном +38 044 238 16 57.

Сутички у Казахстані: головне

  • Протести у Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року через підвищення ціни на скраплений газ.
  • Ціну знизили, а уряд пішов у відставку, але сутички досі тривають.
  • Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що є перші загиблі – силовики. Кількість постраждалих зросла до пів тисячі осіб.
  • У Казахстані відключили інтернет, а також припиняють мовлення телеканали.

Головне про протести у Казахстані: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Пасічник