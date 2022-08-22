У Києві на тиждень заборонили масові заходи

Масові заходи у Києві не можна буде проводити тиждень. Заборона починає діяти від сьогодні, 22 серпня.

Триватимуть обмеження до 25 серпня 2022 року включно. Таке розпорядження видав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

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Тиждень без масових заходів

У відповідному дорученні мовиться, що це роблять з метою своєчасно реагувати на можливі загрози щодо ракетних атак ворога. росія може бити по військових об'єктах, центрах прийняття рішень. А саме в цей період припадають державні свята – День Прапора та День Незалежності.

Тому заборонено проводити масові заходи, мирні збори, мітинги та інші заходи, пов'язані з великим скупченням людей.

Киянам вкотре нагадали про те, що треба дотримуватись правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги. Ні в якому разі не треба її ігнорувати.

Також упродовж чотирьох днів із 21 по 24 серпня Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Містян просять планувати свої маршрути з урахування роботи підземки.

Ймовірні загрози на День Незалежності

Військовий експерт Олег Жданов пояснював, що зменшення інтенсивності ракетних ударів росії по Україні може свідчити про підготовку кремля до Дня Незалежності України. Жданов не виключає, що російські загарбники зараз дещо притихли, бо готуються активізувати удари по Україні 24 серпня.

Про загрози від росії у дні, коли Україна святкуватиме День Незалежності розповів антикризовий радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, окупанти спробують збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно Київ буде у переліку цих міст.

А в Міністерстві внутрішніх справ розповідали, що наступу росіян у святкові дні не чекають. Натомість також казали, що російські окупанти можуть обстрілювати українські міста.

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