Падіння ракети було прямим, – Клименко про влучання у багатоповерхівку в Києві
- Росія здійснила масовану атаку на Київ у ніч на 31 липня, зокрема, ракета влучила в багатоквартирний будинок у Святошинському районі.
- Падіння ракети було прямим, у районі 5-го поверху.
Росія здійснила масовану атаку на Київ у ніч на 31 липня. Зокрема, було влучання у багатоквартирний будинок у Святошинському районі.
Падіння ракети було у районі 5-го поверху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг голови Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
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"Падіння ворожої ракети було прямим, у районі 5-го поверху. Листя обгоріле на деревах. Це якраз траєкторія падіння цієї ракети, яка зайшла у цей будинок", – зазначив він.
За словами міністра внутрішніх справ, на момент вибуху дехто з людей перебував у ліжках, дехто – у коридорах. Їх завалювало бетонними плитами.
Нагадаємо, у столиці вночі 31 липня російські окупанти випустили 300 дронів та 8 ракет. Внаслідок нічного обстрілу Києва є численні пошкодження житлової інфраструктури. Станом на зараз відомо, що Росія вбила шістьох людей, серед них – шестирічний хлопчик і його мама.