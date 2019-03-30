Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути

Ще від часів Київської Русі, Київ був вагомим містом на карті Європи. Його архітектура формувалась тисячоліттями, розвинені шляхи робили центром торгівлі, а могутній Дніпро вражав величчю та сприяв зростанню міста. Київ був одним із центрів міжнародної торгівлі з Візантією, Скандинавією, Західною Європою, мусульманським світом.

Сьогодні ж тисячолітню архітектуру знищує хаотична точкова забудова, Дніпро забруднюють відходи, мережі міста зношенні та потребують термінової модернізації, а інфраструктура не відповідає стандартам європейських столиць.

Але замість розмов про негатив міста я хочу зосередитися на шляхах вирішення цих проблем. Для мене важливо, що є досить багато людей, які вимагають комплексних тактичних рішень чий креатив та енергію варто об'єднати заради написання нової муніципальної стратегії розвитку Києва. Наш підприємницький дух, динамізм, потенціал має консолідуватися, щоб стратегічно визначитися у якому напрямку ми рухаємось. Варто перейти від розмов про негатив столиці до конкретних ідея щодо їх вирішення.

Читайте також: Kyiv not Kiev: аеропорти Стамбула і Бухареста змінили написання столиці України

Конкретний план дій повинен залучити всіх зацікавлених осіб, інвесторів, стейкхолдерів, лідерів думок для спокійного обговорення стратегічних рішень для київської агломерації. Час визначитись з роллю міста Київ в аспекті національної ідеї. Саме з цією метою Центром муніципальних стратегій Києва була організована масштабна конференція на тему "Муніципальна Стратегія Києва" за участю експертів в галузях архітектури, містобудування, культури 19 березня 2019 року. Експерти визначили основні блоки над якими необхідно працювати.

Архітектура Києва та протидія хаотичній забудові

Останні 20 років паркові зони, історичні райони, околиці та навіть центр Києва щільно та безконтрольно забудовуються багатоповерхівками. Місто стрімко втрачає своє архітектурне обличчя і перспектива життя в безпросвітних, задушливих бетонних джунглях стає все ближчою. З кожним днем кияни чують все більше новин про незаконну забудову та протести проти неї, які в більшості випадків закінчуються на користь забудовника. Боротьба з хаотичною забудовою є одним із найважливіших питань для міста.

Мережі тепло та водопостачання

Одним із найбільш витратних пунктів у бюджеті кожної сім'ї Києва є опалення домівки. Кількість грошей, яку держава та люди витрачають через неефективну систему обігріву домівок є непомірно великою. Дірявість мереж призвела до практики систематичного відключення гарячої води в різних районах столиці. Через подібну ситуацію міська влада втрачає авторитет та довіру у жителів міста.

В Києві налічується майже 9 000 домівок з центральним опаленням мешканці яких переплачують до 50% за енергопостачання до їхніх осель. Більше того, не всі квартири отримують необхідне їм тепло, але всі змушені за нього платити. Ми переплачуємо за тепло, яке по-факту не отримуємо, через застарілу систему енергозабезпечення будинків.

Читайте також: Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком

Необхідно за рахунок коштів з бюджету міста провести комплексний енергетичний аудит кожного будинку та встановити для кожного будинку індивідуальні розумні лічильники, що будуть визначати необхідну кількість тепла для кожної оселі.

Соціальна інфраструктура

У зв'язку із збільшенням населення, Києву необхідно розвивати об'єкти соціальної інфраструктури. Більшість шкіл, дитячих садків та лікарень не забезпечені необхідним обладнанням та персоналом для функціонування. Рівень заробітніх плат відштовхує більшість кадрів, а якість роботи тих хто лишається погіршується через перенавантаження, відсутність мотивації та неякісне матеріальне забезпечення.

Необхідно забепечити сучасними технічними засобами соціальні служби Києва та сформувати умови для якісної роботи їх працівників. Кияни мають жити в безпечному місті та бути впевненими у завтрашньому дні. Це можливо лише при доступності якісних соціальних служб в місті.

Транспортна система

Разом зі збільшенням міста відбувається ріст навантаження на транспортну інфраструктуру, що загострює наявні в ній проблеми. Нинішня система транспортних комунікацій не здатна виконувати свою функцію, а плани з її розбудови, модернізації та ремонту є хаотичними, погано організованими та часто корумпованими. Новини про падіння мостів "від старості" та ремонти доріг, які цього не потребують перестали бути чимось дивним для киян. Нам потрібна нова транспортна модель, що буде побудована на досвіді великих європейських міст.

Необхідно створити цілісний, актуальний інфраструктурний плану розвитку міста, проводити регулярний моніторинг ситуації, впровадити систему автоматизованого управління дорожнім рухом та провести зміни в самій транспортній структурі. Також болючим питанням залишається безпека велосипедної та пішохідної інфраструктури. Київ потребує рішень для своїх інфраструктурних проблем.

Екологія міста

The Financial Times, грунтуючись на дослідженнях Еuropean Green City Index, визнала Київ — найбільш забрудненою європейською столицею. Більшість киян вже давно бояться купатися в Дніпрі, рівень зношення основних фондів Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій сягає 60%, а проблеми з полігонами для сміття стають все гострішими. Рівень зелених насаджень став критично низьким і навіть колишній символ міста – каштан зникає без необхідного догляду.

Читайте також: У Києві в маршрутці під час рейсу відвалились двері: відео

Необхідно налагодити контроль за забрудненням міста, стимулювати розвиток переробки відходів, провести очищення та озеленення рідного міста, збільшити кількість парків та скверів для відпочинку, виділити кошти на спортивні майданчики для спортивно-оздоровчого розвитку населення.

Розвиток самоорганізації населення в місті

Якісний розвиток будь-якого міста потребує розвитку самоорганізації населення. Централізована та бюрократична система, яку вся Україна та її столиця – Київ, отримали в спадок від УССР і досі є тягарем та перешкодою на шляху розвитку. Більше 70% багатоквартирних домівок в Києві все ще обслуговуються комунальними компаніями. Це створює зайве навантаження на КМДА, стимулює розвиток корупційних схем та є перешкодою розвитку якісних комунальних послуг.

Стимулювання розвитку самоорганізації населення зробить можливим якісне задоволення потреб самих киян, процвітання міста і навіть сформує інфраструктуру для проведення результативних громадських слухань при прийнятті законопроектів, що покращить діалог влади та населення міста.

Історія підтверджує, що сьогодні Київ повинен стати не тільки опорною точкою європейської економіки, але і найкращим місцем для ведення бізнесу, заснування та розвитку нових компанії. Експерти Центру муніципальних стратегій за участю жителів міста повинні створити карту, план дій для прогресу та розквіту української столиці.

Запрошую всіх небайдужих жителів столиці поділитися своїм досвідом та долучитися до суспільного обговорення на сайті.

Читайте також: Шулявський міст: ще один проект для казнокрадів?