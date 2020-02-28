Київрада змінила правила користування метро: деталі

На пленарному засіданні Київської міської ради 27 лютого 62 депутати підтримали нові правила користування столичним метро. Відтепер у метрополітені Києва можна безкоштовно провозити музичні інструменти у чохлах.

Так, депутати міської ради внесли зміни до правил користування метрополітеном. Це правило діяло з 1995 року, але під час затвердження нових норм сталася технічна помилка, повідомили на сайті Київського метрополітену.

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Співавторка рішення та депутатка Київради Вікторія Муха наголосила, що такі зміни є дуже важливими, адже викладачі, студенти, музиканти регулярно перевозять свої музичні інструменти та змушені платити за це.

Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро – це певний фінансовий тягар. Нашим рішенням ми виправили цю прогалину,

– пояснила Вікторія Муха.

До слова, у листопаді 2019 року Київська міська рада затвердила нові правила користування метрополітеном.

Згідно з новими правилами, в столичному метро заборонено:

жебракувати;

розклеювати рекламу;

займатися агітацією;

здійснювати підприємницьку діяльність;

гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах;

проводити масові заходи на станціях.

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