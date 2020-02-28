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      Київрада змінила правила користування метро: деталі

      -
      Київський метрополітен / inforesist.org

      На пленарному засіданні Київської міської ради 27 лютого 62 депутати підтримали нові правила користування столичним метро. Відтепер у метрополітені Києва можна безкоштовно провозити музичні інструменти у чохлах.

      Так, депутати міської ради внесли зміни до правил користування метрополітеном. Це правило діяло з 1995 року, але під час затвердження нових норм сталася технічна помилка, повідомили на сайті Київського метрополітену.

      Важливо: У Києві встановлять дефібрилятори на всіх станціях метро

      Співавторка рішення та депутатка Київради Вікторія Муха наголосила, що такі зміни є дуже важливими, адже викладачі, студенти, музиканти регулярно перевозять свої музичні інструменти та змушені платити за це. 

      Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро – це певний фінансовий тягар. Нашим рішенням ми виправили цю прогалину,
      – пояснила Вікторія Муха.

      До слова, у листопаді 2019 року Київська міська рада затвердила нові правила користування метрополітеном.

      Згідно з новими правилами, в столичному метро заборонено:

      • жебракувати;
      • розклеювати рекламу;
      • займатися агітацією;
      • здійснювати підприємницьку діяльність;
      • гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах;
      • проводити масові заходи на станціях.

      Про те, як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві з 1 квітня – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Києва Метро
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