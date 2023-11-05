Під колесами електрички: на Київщині поліція розслідує смерть 15-річної дівчини

4 листопада на Київщині загинула неповнолітня дівчина. Її збив електропотяг.

Інцидент трапився учора близько 16 години дня. На Київщині поблизу станції "Лісова Буча" 15-річна дівчина потрапила під колеса електропотяга.

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Поліція розслідує подію

Слідство встановило, що 31-річний машиніст намагався запобігти трагедії. Побачивши попереду людину на колії, він застосував екстрене гальмування. Втім, зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людини.

Нещодавно на Київщині стався подібний випадок

У місті Буча під колесами пасажирського потяга загинула 21-річна дівчина. За попередніми даними, потерпіла перебігала колію у невстановленому місці – при цьому вона була в навушниках. Машиніст потягу сигналив дівчині та застосував екстрене гальмування, однак це не допомогло уникнути зіткнення.

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