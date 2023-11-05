Під колесами електрички: на Київщині поліція розслідує смерть 15-річної дівчини
Джерело:Поліція Київщини
4 листопада на Київщині загинула неповнолітня дівчина. Її збив електропотяг.
Інцидент трапився учора близько 16 години дня. На Київщині поблизу станції "Лісова Буча" 15-річна дівчина потрапила під колеса електропотяга.
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Поліція розслідує подію
Слідство встановило, що 31-річний машиніст намагався запобігти трагедії. Побачивши попереду людину на колії, він застосував екстрене гальмування. Втім, зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.
Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людини.
Нещодавно на Київщині стався подібний випадок
У місті Буча під колесами пасажирського потяга загинула 21-річна дівчина. За попередніми даними, потерпіла перебігала колію у невстановленому місці – при цьому вона була в навушниках. Машиніст потягу сигналив дівчині та застосував екстрене гальмування, однак це не допомогло уникнути зіткнення.
Смертельні ДТП в Україні: останні випадки
- 30 жовтня у місті Ізмаїл Одеській області водій автівки збив 9-річну Алісу Грек. Інцидент стався, коли дівчинка переходила дорогу. Дитину у непритомному стані доправили до лікарні. За три дні після ДТП Аліса померла. У поліції розповіли, що, за попередніми даними, дівчинка переходила дорогу в невстановленому місці. Водночас рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в кілька разів.
- На Закарпатті 2-річна дівчинка потрапила під колеса мікроавтобуса. За даними правоохоронців, дитина ховалася за правим заднім колесом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. 65-річний чоловік почав рух та наїхав на дівчинку. В результаті вона загинула на місці від отриманих травм.
- 3 листопада на трасі Київ – Чоп водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" здійснив наїзд на 18-річну дівчину. Та від отриманих травм загинула на місці. За кермом автівки перебував народний депутат Андрій Ніколаєнко. Сам чиновник підтвердив, що став учасником ДТП і збив людину. Він запевнив, що був тверезим і не порушував правила ПДР.