На Київщині зникла 16-річна дівчина: її знайшли повішеною у закинутій будівлі
Джерело:Поліція Київщини
Трагічна новина сколихнула Київську область. Напередодні там зникла 16-річна дівчина. На жаль, 4 серпня поліцейські повідомили, що знайшли її мертвою.
Відповідна інформація надійшла від поліції Київщини. За наявними даними, 16-річну дівчинку знайшли повішеною.
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Дівчинку знайшли у закинутій будівлі
Правоохоронці повідомляють, що до Обухівського управління поліції близько 14:00 надійшло повідомлення. У ньому йшлося про те, що зникла 16-річна дівчинка.
Поліцейські провели пошукову операцію. За її результатами тіло дівчинки виявили. Вона була у покинутій будівлі у місті Кагарлик.
Правоохоронці наразі займаються встановленням обставин трагічного випадку. Водночас вони звернулися до батьків з важливим проханням.
Поліція Київщини закликає батьків слідкувати за дозвіллям дітей, реагувати на їх проблеми та зміни настрою!
– йдеться у повідомленні.
Напередодні на Київщині загинув 10-річний хлопчик. Його батьки відправили відпочивати до дитячого табору. На жаль, під час плавання у ставку дитина загинула
Недбалість та недотримання заходів безпеки
- О 14:16 3 серпня надійшло повідомлення до Служби порятунку. У ньому йшлося про те, що під час відпочинку на воді зник хлопчик. Сталося це у селі Ходосівка.
- Відразу ж до місця події вирушили рятувальники. Вони провели розвідку з допомогою плавальних засобів.
- О 16:22 стало відомо, що хлопчик потонув. Його тіло рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС дістали на поверхню води.
- Глава поліції Київщини Андрій Нєбитов зауважив, що так званого "тренера" дитячого табору відправили до СІЗО. 36-річному чоловікові за недбалість, яка закінчилася смертю дитини, загрожує до 8 років ув'язнення.
- Звернімо увагу, що правоохоронцям власники так званого "дитячого табору" не надали жодної дозвільної документації. Що ж стосується дій самого тренера, то він вивів 8 хлопчиків до ставка, глибина якого складає 9 метрів.
- Водночас слід розуміти, що правила безпеки порушили також батьки. Вони не вимагали від табору ані ліцензій, ані інших документів. Тож у поліції наголошують, що у такому випадку винними є і рідні дітей.