У Києві ППО працює по "Шахедах"

Удень 1 січня Росія продовжує атакувати Україну, зокрема у столичному регіоні працює ППО. Деталі розкаже 24 Канал.

У Києві знову оголосили тривогу – третю за день. ППО працює по дронах в області та в столиці.

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Що відомо про роботу ППО у Києві та на Київщині

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали в КОВА.

О 16:56 у КМВА підтвердили роботу ППО в Києві та в області.

Також там закликали дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати на фото чи відео роботу ППО та не викладати це в мережу.

О 16:14 начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в передмісті столиці працює ППО. У КОВА нагадали в жодному разі не робити фото- та відеофіксацію роботи нашої ППО, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Росіяни комбінують атаки, постійно запускаючи ударні дрони та піднімаючи ракетоносії. О 15:33 Повітряні сили оголосили відбій тривоги по винищувачу МіГ, але атака дронами триває.

"Шахеди" летять на Київ

У тому ж повідомленні ПС повідомили, куди зараз летять "Шахеди".

На 15:33 рух ударних БпЛА такий:

БпЛА в західній частині Полтавської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області);

БпЛА в північній частині Черкаської області, курс західний (Переяслав-Хмельницький район Київської області).

Згодом ПС додали: на Київ летять групи ударних БпЛА з південно-східного напрямку.

Моніторингові канали пишуть про рух дронів на столицю від Яготина. На 16:05 там визначили рівень загрози від "Шахедів" як червоний для Києва, Борисполя та Броварів.

"Шахеди" постійно змінюють напрямок руху, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону. Якщо о 16:02 моніторингові канали зазначали, що дрони летять на Чернігівщину, то вже о 16:13 БпЛА розвернулися на Київщину. Станом

"Ударні БпЛА типу Shahed летять через Бориспільський район в напрямку Києва. Працює ППО!" – написали ПС о 16:19.