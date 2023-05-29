На Київщині та ще 2 областях була повітряна тривога, у Херсоні чули вибухи

Після масованої ракетної атаки на Півночі України, зокрема в Києві, знову оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайто йти в укриття.

Крім того, вибухи чули в Херсоні. Про це близько 17:00 повідомили журналісти "Суспільного", хоча повітряної тривоги в області на цей час не було.

Важливо Росія влаштувала комбіновану атаку вночі та повторний удар вдень: головне про терор 29 травня

Після масованої ракетної атаки людям краще не ризикувати та перебувати в укритті. Оскільки від ворога можна очікувати будь-чого.

Проте вже через годину, близько 17:50, оголосили про відбій – небезпека минула.

Де оголосили тривогу

Київ та Київська область,

Чернігівська.

У Луганській області та АР Крим повітряна тривога оголошена вже не перший місяць.

Що відомо про ракетну атаку