На Київщині та ще 2 областях була повітряна тривога, у Херсоні чули вибухи
29 травня 2023, 17:06Читать новость на русском
Джерело:Карта повітряних тривог
Після масованої ракетної атаки на Півночі України, зокрема в Києві, знову оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайто йти в укриття.
Крім того, вибухи чули в Херсоні. Про це близько 17:00 повідомили журналісти "Суспільного", хоча повітряної тривоги в області на цей час не було.
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Після масованої ракетної атаки людям краще не ризикувати та перебувати в укритті. Оскільки від ворога можна очікувати будь-чого.
Проте вже через годину, близько 17:50, оголосили про відбій – небезпека минула.
Де оголосили тривогу
- Київ та Київська область,
- Чернігівська.
У Луганській області та АР Крим повітряна тривога оголошена вже не перший місяць.
Що відомо про ракетну атаку
- Росія вночі 29 травня атакувала Київ та область. Вибухи чули також в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській областях.
- Росіяни випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З Півночі та Півдня окупанти запускали "Shahed-136/131". Усього – близько 35 ударних дронів.
- Сили ППО збили 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних БпЛА "Shahed-136/13" та 1 розвідувальний дрон.
- Уламки від цілей впали в кількох районах Києва.
- Також влучання були в Одеській області. Представник Одеської ОВА Сергій Братчук констатував, що під час атаки було зафіксовано влучання в портову інфраструктуру.