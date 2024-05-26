На Київщині чоловік порізав вени нібито у ТЦК: у військкоматі заперечують

У передмісті Києва патрульні затримали чоловіка і доправили його до ТЦК. За словами чоловіка, там його побили, забрали речі та відвезли до Вишневого на ВЛК, де він порізав собі вени.

Історію розповіла журналістка Олександра Захарова. Водночас Київський обласний ТЦК та СП уже відреагував на ситуацію.

Дивіться також Не для вручення повістки: чому поліція таТЦК застосували силу до чоловіка в Сумах

Що заявляє потерпілий

Журналістка повідомила, що чоловіка затримали ще до початаку комендатнської години. З її слів, у чоловіка відібрали телефон, коли той намагався зв'язатись із юристом. А коли для з'ясування ситуації на місце події виїхала адвокатка та слідча група, з'ясувалося, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його нібито викинули на вулиці у Вишневому.

"Людину (Московського Станіслава Вікторовича) затримують до початку комендантської години, забирають у ТЦК (він не опирається), де б'ють, забирають особисті речі та утримують до ранку. Машину кидають десь на Боголюбова (Софіївська Борщагівка), ок, її знайшли. Потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе, при спробі порадитися з юристом по телефону відбирають телефон, і людина не виходить на зв'язок майже добу", – ідеться у повідомленні журналістки.

А коли для з'ясування ситуації на місце події виїхала адвокатка та слідча група, з'ясувалося, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його нібито викинули на вулиці у Вишневому.

"Людина жива, руки перев'язали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі по статті "доведення до самогубства", знімають побої", – додала журналістка.

Вона зауважила, що чоловік перебуває на обліку у психіатра.



Чоловік порізав вени після того, як потрапив у ТЦК / Фото з фейсбуку Олександри Захарової

Що кажуть у ТЦК

Там розповіли, що чоловіка затримали все ж уже в час комендатнської, а після затримання чоловіка доставила до 1-го відділу Бучанського РТЦК.

Зазначають, що при перевірці військово-облікових даних з'ясувалося, що громадянин не перебуває на військовому обліку та перебуває у розшуку поліції.

"Він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку", – зазначили військові ТЦК.

Там також запевнили, що під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП.

Ба більше, наголошують, що в приміщенні ТЦК чоловік спроб самогубства не вчиняв.

Як зазначає Київський обласний ТЦК та СП, наступного дня, вранці, затриманий пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний придатним до військової служби.

"Однак, перед відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме", – додали у військкоматі.