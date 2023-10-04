Взяв "аванс" у туалетній кабінці ресторану: на Київщині прокурор погорів на хабарі

Прокурора Фастівської окружної прокуратури затримали правоохоронці. Той пообіцяв незаконну допомогу підприємцю за кругленьку винагороду.

Прокурору-порушнику вже повідомили про підозру за фактом одержання хабаря. Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Дивіться також Хотів нажитися на смітті: меру Сум оголосили підозру й хочуть відправити під варту

Обіцяв закрити справу

За даними слідства, Фастівський прокурор вимагав хабаря у очільника компанії, якій інкримінували підробку печаток і документів. Він запропонував бізнесмену закрити проти компанії кримінальне провадження в обмін на 30 тисяч доларів.

Так, аванс у розмірі 15 тисяч доларів прокурор отримав у туалетній кабінці одного з ресторанів Києва, решту він мав одержати вже після закриття справи.

Тим часом порушнику захотілося ще підзаробити на підприємстві і він заявив, що проти нього розслідується ще одна кримінальна справа. За її закриття прокурор забажав ще 15 тисяч доларів.

Підозрюваного затримали під час отримання другої частини хабаря. Відомо, що при собі зловмисник мав копію постанови про закриття першого кримінального провадження.

На Київщині прокурора спіймали на гарячому / Фото ДБР

Гучні випадки корупції: останні новини