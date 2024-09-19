На Київщині лунали вибухи: в області працює ППО

Росія продовжує щоночі тероризувати мирні українські міста атакуючи їх ударними БпЛА. У ніч на 19 вересня під ударом в черговий раз опинилася Київщина.

Звуки вибухів пов'язані із роботою ППО. Про це повідомили в Київській військові адміністрації.

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Що відомо про вибухи на Київщині

У ніч на 19 вересня на Київщині пролунали вибухи. В Київський ОВА повідомили, що в області фіксується рух російських ударних БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– мовиться в повідомлені.

В ОВА також закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

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Нагадаємо, що близько опівночі 18 вересня російські війська вдарили в черговий раз по Харкову. Міський голова Ігор Терехов розповів, що ворожа атака припала на лісосмугу у Шевченківському районі. Там виникла пожежа, також постраждали житлові будинки, які були розташовані неподалік епіцентрів вибуху.