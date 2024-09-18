На Київщині лунають вибухи: працює ППО

У Повітряному просторі Київської області зафіксували російські дрони-камікадзе. Жителів регіону закликають перебувати в укриттях.

Про загрозу для Київщини офіційно повідомили в обласній військовій адміністрації.

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На Київщину залетіли "Шахеди"

О 00:48 в ОВА написали, що у повітряний простір Київщини залетіли "Шахеди". Тож в області почала працювати ППО.

Перед цим Повітряні сили опублікували попередження про те, що ворожі дрони рухаються у напрямку столиці.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– повідомили в ОВА.

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Жителів області закликали дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Зазначимо, що за кілька годин до цього Росія масовано атакувала КАБами Запорізьку область. На жаль, є загиблі.