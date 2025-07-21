На Київщині лунають вибухи: сили ППО збивають дрони

У Київській області лунає повітряна тривога. Сили протиповітряної оборони збивають ворожі безпілотники.

Про це розповідає 24 Канал. Місцеві жителі чують вибухи.

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Над Київщиною літають російські дрони

Над Київщиною зафіксовано активність ворожих дронів. Сили ППО вже працюють по повітряних цілях.

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Місцева влада закликає мешканців регіону залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги, не фільмувати роботу ППО та не публікувати інформацію про місця вибухів і влучань у соціальних мережах.

Наразі триває відбиття повітряної атаки. Станом на зараз про руйнування чи постраждалих не повідомляється.

До слова, вдень 21 липня у Кропивницькому та Кривому Розі також було чути вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу.