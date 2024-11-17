На Київщині та низці областей була повітряна тривога: ворог знову запускав ракети
Вдень 17 листопада на Київщині та низці областей оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза балістики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й залишатися в укритті до відбою.
Дивіться також Росія масовано атакувала Україну: головне про ворожий терор 17 листопада
Де оголошували повітряну тривогу
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Актуальна мапа тривог У Сумах чули вибух під час тривоги. Ракета через Сумщину в напрямку Чернігівської області. Ще одна ціль на Полтавщину. Швидкісна ціль на Сумщині. Напрямок – Охтирка. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Актуальна мапа тривог
У Сумах чули вибух під час тривоги.
Ракета через Сумщину в напрямку Чернігівської області.
Ще одна ціль на Полтавщину.
Швидкісна ціль на Сумщині. Напрямок – Охтирка.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.