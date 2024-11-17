На Київщині та низці областей була повітряна тривога: ворог знову запускав ракети

Вдень 17 листопада на Київщині та низці областей оголошували повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й залишатися в укритті до відбою.

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Де оголошували повітряну тривогу