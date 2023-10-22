На підступах до Києва працювала ППО по російських БпЛА
22 жовтня 2023, 22:12Читать новость на русском
Джерело:ПС ЗСУ
Ввечері у Київській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили жителів про загрозу ударних безпілотників.
У неділю, 22 жовтня, після 21 години на Київщині оголосили повітряну тривогу. Згодом у ПС ЗСУ пояснили, що це сталося через появу в області ворожих дронів-камікадзе.
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Що відомо про російську атаку дронамиО 23:01 відбій тривоги оголосили тільки у Києві. А о 23:06 відбій оголосили вже по всій Київській області. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва. Він закликав жителів столиці перебувати в укриттях. Трохи пізніше Київська ОВА офіційно прокоментувала повідомлення про вибухи. Там підтвердили інформацію про роботу ППО по ворожих БпЛА. Жителів закликали перебувати в укриттях, не фільмувати роботу українських захисників та не викладати кадри в соцмережі. Станом на 21:57 соцмережами ширилися повідомлення про вибухи на Київщині. Моніторингові канали повідомили про роботу ППО в цій області. О 21:56 на Дніпропетровщині, Харківщині, Донеччині та у Запорізькій області оголосили відбій повітряної тривоги. На Київщині в цей час тривала тривога. Згодом повітряну тривогу оголосили й на Харківщині. Це сталося близько 21:35. Попередньо, ця область теж "почервоніла" через загрозу "Шахедів". Про небезпеку через ударні БпЛА також попередив у своїх соцмережах голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Крім цього про загрозу дронів-камікадзе у трьох областях повідомили різні моніторингові телеграм-канали. У ПС ЗСУ пояснили, що у Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях тривогу оголосили через загрозу російських дронів-камікадзе. Близько 21:03 повітряну тривогу оголосили на Київщині. Через кілька хвилин "почервоніли" Донеччина, Дніпропетровщина, та Запорізька область.
Останні новини про атаки з боку Росії
- У ніч на 22 жовтня російські загарбники атакували Хмельниччину дронами-камікадзе. На щастя, наші захисники успішно відбили ворожу атаку.
- Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про відсутність інформації про постраждалих. За його словами, даних про пошкодження об'єктів цивільної або критичної інфраструктури також немає.
- Нагадаємо, речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк у коментарі 24 Каналу розповіла про нову тактику росіян. Окупанти намагаються проводити дуже мішані атаки.
- Так, російська авіація нещодавно почала направляти одночасно керовані авіабомби та крилаті ракети. Окупанти намагаються у такий спосіб "приховати" ракети за КАБ. На думку Гуменюк, за допомогою цієї тактики ворог намагається заплутати та виснажити наші системи протиповітряної оборони. Речниця ОК "Південь" зауважила, що Росія намагається тиснути з повітря, бо в країни-агресорки немає успіхів на лінії фронту.