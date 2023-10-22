На підступах до Києва працювала ППО по російських БпЛА

Ввечері у Київській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили жителів про загрозу ударних безпілотників.

У неділю, 22 жовтня, після 21 години на Київщині оголосили повітряну тривогу. Згодом у ПС ЗСУ пояснили, що це сталося через появу в області ворожих дронів-камікадзе.

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Що відомо про російську атаку дронами

Останні новини про атаки з боку Росії

У ніч на 22 жовтня російські загарбники атакували Хмельниччину дронами-камікадзе. На щастя, наші захисники успішно відбили ворожу атаку.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про відсутність інформації про постраждалих. За його словами, даних про пошкодження об'єктів цивільної або критичної інфраструктури також немає.

Нагадаємо, речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк у коментарі 24 Каналу розповіла про нову тактику росіян. Окупанти намагаються проводити дуже мішані атаки.

Так, російська авіація нещодавно почала направляти одночасно керовані авіабомби та крилаті ракети. Окупанти намагаються у такий спосіб "приховати" ракети за КАБ. На думку Гуменюк, за допомогою цієї тактики ворог намагається заплутати та виснажити наші системи протиповітряної оборони. Речниця ОК "Південь" зауважила, що Росія намагається тиснути з повітря, бо в країни-агресорки немає успіхів на лінії фронту.