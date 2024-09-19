На Київщині працює ППО під час атаки "Шахедами"
Джерело:КОВА
Під час вечірньої атаки дронами-камікадзе вибухи пролунали в Київській області. Щодо наслідків іще не повідомлялося. Що наразі відомо про вибухи на Київщині увечері 19 вересня – розкаже 24 Канал.
В КОВА повідомили про роботу ППО о 22:55. Ворог запустив "Шахеди" близько дев'ятої вечора, і досить швидко вони дісталися столичного регіону.
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Що відомо про вибухи на Київщині увечері 19 вересня
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– написали в КОВА.
Там традиційно закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. І, звісно, не нехтувати правилами безпеки, натомість залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Де зараз тривога
На 23:00 19 вересня тривога охопила більшу частину України. А Повітряні сили та моніторингові канали постійно повідомляють про нові небезпеки.
Ця карта інтерактивна, тож дані щодо тривог оновлюються автоматично.
На 23:10 Повітряні сили повідомили, що група "Шахедів" продовжує рух:
- на південному сході від Києва курсом на південний захід.
- на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву.
- на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.
- на південний захід від Сум курсом на Харківщину.
- на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину.
- на північ від Миколаєва курсом на північний захід.
Зверніть увагу! Найшвидше про тривоги та вибухи в Україні ви можете дізнатися в телеграмі 24 Каналу.