На Київщині працює ППО під час атаки "Шахедами"

19 вересня 2024, 23:02
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Автор: Ірина Чеботнікова

Джерело:

КОВА

Під час вечірньої атаки дронами-камікадзе вибухи пролунали в Київській області. Щодо наслідків іще не повідомлялося. Що наразі відомо про вибухи на Київщині увечері 19 вересня – розкаже 24 Канал.

В КОВА повідомили про роботу ППО о 22:55. Ворог запустив "Шахеди" близько дев'ятої вечора, і досить швидко вони дісталися столичного регіону.

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Що відомо про вибухи на Київщині увечері 19 вересня

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– написали в КОВА.

Там традиційно закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. І, звісно, не нехтувати правилами безпеки, натомість залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де зараз тривога

На 23:00 19 вересня тривога охопила більшу частину України. А Повітряні сили та моніторингові канали постійно повідомляють про нові небезпеки.

Ця карта інтерактивна, тож дані щодо тривог оновлюються автоматично.

На 23:10 Повітряні сили повідомили, що група "Шахедів" продовжує рух:

  • на південному сході від Києва курсом на південний захід.
  • на півночі Черкаської області курсом на Білу Церкву.
  • на заході Полтавщини курсом на Київщину та на сході Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.
  • на південний захід від Сум курсом на Харківщину.
  • на північному заході Харківщини курсом на Полтавщину.
  • на північ від Миколаєва курсом на північний захід.

Зверніть увагу! Найшвидше про тривоги та вибухи в Україні ви можете дізнатися в телеграмі 24 Каналу.