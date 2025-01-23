На Київщині працює ППО по ворожих БпЛА

Росія продовжує мало не щодня атакувати Київщину ударними БпЛА. Уранці 23 січня в області знову лунали вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Там повідомили, що в регіоні працюють сили ППО.

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Що відомо про вибухи в Київській області

Вранці 23 січня в Київській області в черговий раз лунали вибухи. В ОВА повідомили, що вони пов'язані із роботою ППО в регіоні.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією моніторингових каналів вибухи пролунали у передмісті Києва. В ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Також місцевих жителів просять не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Росія також завдала удару балістикою по Запоріжжю 23 січня близько 4 ранку. Внаслідок атаки загинув 47-річний чоловік, постраждало 16 людей, серед них – двомісячне немовля.