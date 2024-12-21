На Київщині працює ППО: ворог атакує "Шахедами"

Росія продовжує свою атаку дронами-камікадзе типу "Шахед" по Україні 21 грудня, як триває ще звечора. Ударні безпілотники вже досягли Київської області.

По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також У низці областей – повітряна тривога: є небезпека для Київщини

Що відомо про вибухи у Київській області

Сигнал повітряної тривоги на території Київської області пролунав орієнтовно о 13:31 через небезпеку ударних БпЛА. Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про "Шахеди", які рухалися зі сторони Чернігівської області.

Вже о 13:38 Київська обласна військова адміністрація повідомила про те, що в області зафіксовані ворожі цілі. Згідно з оприлюдненою інформацією, по них у регіоні працюють сили протиповітряної оборони, через що подекуди може бути гучно.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, нагадаємо, що вночі 20 грудня Київська область також опинилася під атакою дронів. Внаслідок цього на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 тисяч метрів квадратних. Загиблих та постраждалих, на щастя, не було.