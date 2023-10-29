На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

Під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона.

Про вибухи в Київській області повідомили місцеві телеграм-канали. Повітряна тривога триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили о 14:49.

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– наголосили в Повітряних силах.

Вже о 15:48 у мережі повідомили про вибухи. До речі, також їх чули деякі жителі столиці. Втім, у Києві сирени не вмикали.

Зауважимо, що станом на 16:06 тривога на Київщині триває.

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На Київщині повітряна тривога / Скриншот 24 Каналу

Вночі окупанти знову атакували Україну

Зауважимо, що цієї ночі російські терористи вкотре атакували нашу державу. Окупанти випустили 5 дронів-камікадзе та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

У Повітряних силах повідомили, що наші захисники збили всі 5 "Шахедів". Ворожі дрони знищили в межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. До речі, бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

Росіяни спрямували ракету по об'єктах у Миргородському районі Полтавської області.

Очільник Полтавської ОВА повідомив, що, попередньо, постраждалих і пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

, близько 15:40 29 жовтня тривогу також оголосили в Харківській області. Напередодні у Повітряних силах зазначали, що ситуація щодо активності російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках не змінилась. Тому, у разі оголошення тривоги, необхідно негайно прямувати до укриття.