На Київщині пролунали вибухи: працює ППО
Під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона.
Про вибухи в Київській області повідомили місцеві телеграм-канали. Повітряна тривога триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи на Київщині
Повітряну тривогу на території Київської області оголосили о 14:49.
Увага! Київщина – можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА!
– наголосили в Повітряних силах.
Вже о 15:48 у мережі повідомили про вибухи. До речі, також їх чули деякі жителі столиці. Втім, у Києві сирени не вмикали.
Зауважимо, що станом на 16:06 тривога на Київщині триває.
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Вночі окупанти знову атакували Україну
- Зауважимо, що цієї ночі російські терористи вкотре атакували нашу державу. Окупанти випустили 5 дронів-камікадзе та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
- У Повітряних силах повідомили, що наші захисники збили всі 5 "Шахедів". Ворожі дрони знищили в межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. До речі, бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.
- Росіяни спрямували ракету по об'єктах у Миргородському районі Полтавської області.
- Очільник Полтавської ОВА повідомив, що, попередньо, постраждалих і пошкоджень цивільної інфраструктури немає.