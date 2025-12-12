4-річна дитина вижила, але перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини та Київську обласну прокуратуру.

Як на Київщині сім'я отруїлася чадним газом?

Сусіди повідомили правоохоронцям, що у таунхаусі в селі Білогородка знайшли мертвими подружжя та їхню малолітню доньку. На місці встановили: загинули 56-річний чоловік, його 44-річна дружина та їхня 11-річна дитина. У будинку також перебував 4-річний хлопчик – у тяжкому стані та з явними ознаками зневоднення. Його доправили до лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.

Попередньо слідство схиляється до версії про отруєння чадним газом, імовірно через несправність опалювального газового котла. Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок і експертиз.

Слідчі Бучанського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження.

