На Київщині росіяни влучили у житлові будинки
14 січня 2023, 11:09Читать новость на русском
Джерело:Кирило Тимошенко
Вранці 14 січня російські терористи обстріляли ракетами Київщину. Загарбники вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
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Тимошенко зазначив, що під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову в селі Копилів. На місці вже працюють екстрені служби.
В будинках місцевих мешканців вибито вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає,
– написав заступник глави ОП.
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Що відомо про чергову атаку окупантів на столицю: коротко про головне
- Близько 9:30 жителі Лівого берега почули гучні вибухи, проте повітряна тривога не була оголошена. Киян сповістили про ракетну небезпеку через декілька хвилин. Міський голова повідомив про вибухи у Дніпровському районі столиці.
- У КМВА розповіли, що окупанти влучили в об'єкт інфраструктури. На місце прибули необхідні служби.
- У Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети. Внаслідок цього спалахнула пожежа.Попередньо, без постраждалих.
- У Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину.
- Росіяни атакували Київ з північного напрямку. Найімовірніше, ці ракети летіли по балістичній траєкторії. Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.