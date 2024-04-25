Знову МіГ: в Україні втретє за день лунала масштабна повітряна тривога

25 квітня 2024, 16:45
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По всій Україні втретє за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт МіГ-31К.

Про це повідомляють у Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати тривогами й перебувати в укриттях у разі небезпеки.

Важливо Змінити цілі й максимально посилити удари: Росія має мету до того, як надійде допомога від США

Ворог вдруге підіймає МіГ

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

17:17, 25 квітня

В усіх областях, окрім Донецької, пролунав відбій повітряної тривоги.

16:46, 25 квітня

Росіяни втретє підняли МіГ-31К

По всій Україні вкотре оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. Повітряні сили попередили українців про ракетну небезпеку.

В Україні втретє за день масштабна повітряна тривога / Скриншот

14:27, 25 квітня

В частині областей пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза зберігається в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

14:20, 25 квітня

Жителів Сумщини закликали терміново пройти в укриття – є ціль в напрямку міста.

14:17, 25 квітня

Активність ворожої авіації

Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря.

13:53, 25 квітня

Ворог знову підняв МіГ-31К

По всій Україні вкотре оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. Він є носієм аеробалістичних ракет типу "Кинджал", які становлять загрозу для всієї країни.


В Україні масштабна повітряна тривога / Скриншот

13:26, 25 квітня

В усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.

13:11, 25 квітня

Харків'ян закликали терміново пройти в укриття – є загроза з Півночі. 

13:07, 25 квітня

Загроза застосування балістики

Тривога поширилася й на інші північні та східні області. Як повідомили в Повітряних силах, є загроза застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу. 


Актуальна мапа повітряної тривоги 

13:00, 25 квітня

В Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу.

10:56, 25 квітня

Відбій повітряної тривоги

В Повітряних силах оголосили відбій повітряної тривоги через загрозу МіГ-31К.

Небезпека зберігається для Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, де є загроза застосування авіаційних засобів ураження. 

10:47, 25 квітня

Спостерігається активність тактичної авіації

Окрім МіГ-31К у повітряному також фіксують активність стратегічної авіації. Повітряні сили попередили, що борти спостерігаються на трьох ділянках, тому існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

10:29, 25 квітня

Ракетна небезпека для всієї країни

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К в Росії. 

Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінск,
– попередили у Повітряних силах.


По всій Україні оголошено повітряну тривогу / Скриншот

06:46, 25 квітня

Відбій тривоги

В усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги. 

06:40, 25 квітня

Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що, ймовірно, ворог атакував керованими авіаційними ракетами типу Х-59/Х-69.

06:38, 25 квітня

На Черкащині чутно звуки, схожі на вибухи. Зокрема про це заявляють кореспонденти Суспільного

06:26, 25 квітня

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Черкас.

06:25, 25 квітня

Повітряна тривога поширилася на Київську, Черкаську й Кіровоградську області.


Мапа тривог в Україні станом на зараз / Скриншот

06:18, 25 квітня

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Миргорода.

06:12, 25 квітня

В Сумській та Полтавській областях оголосили повітряну тривогу. Як згодом повідомили у Повітряних силах, причиною цього стала ракетна небезпека. 

Автор: Анжеліка Байбак, Поліна Буянова