Знову МіГ: в Україні втретє за день лунала масштабна повітряна тривога

По всій Україні втретє за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт МіГ-31К.

Про це повідомляють у Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати тривогами й перебувати в укриттях у разі небезпеки.

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Ворог вдруге підіймає МіГ

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