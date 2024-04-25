Знову МіГ: в Україні втретє за день лунала масштабна повітряна тривога
По всій Україні втретє за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною цього став зліт МіГ-31К.
Про це повідомляють у Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати тривогами й перебувати в укриттях у разі небезпеки.
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В усіх областях, окрім Донецької, пролунав відбій повітряної тривоги. По всій Україні вкотре оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. Повітряні сили попередили українців про ракетну небезпеку. В Україні втретє за день масштабна повітряна тривога / Скриншот В частині областей пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза зберігається в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Жителів Сумщини закликали терміново пройти в укриття – є ціль в напрямку міста. Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря. В усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги. Харків'ян закликали терміново пройти в укриття – є загроза з Півночі. У Києві оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах оголосили відбій повітряної тривоги через загрозу МіГ-31К. Небезпека зберігається для Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, де є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Окрім МіГ-31К у повітряному також фіксують активність стратегічної авіації. Повітряні сили попередили, що борти спостерігаються на трьох ділянках, тому існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. В усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги. Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що, ймовірно, ворог атакував керованими авіаційними ракетами типу Х-59/Х-69. На Черкащині чутно звуки, схожі на вибухи. Зокрема про це заявляють кореспонденти Суспільного. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Черкас. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Миргорода. В Сумській та Полтавській областях оголосили повітряну тривогу. Як згодом повідомили у Повітряних силах, причиною цього стала ракетна небезпека.
Росіяни втретє підняли МіГ-31К
Активність ворожої авіації
Ворог знову підняв МіГ-31К
Загроза застосування балістики
В Києві оголосили повітряну тривогу
Відбій повітряної тривоги
Спостерігається активність тактичної авіації
Ракетна небезпека для всієї країни
Відбій тривоги
В усіх областях, окрім Донецької, пролунав відбій повітряної тривоги.
По всій Україні вкотре оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. Повітряні сили попередили українців про ракетну небезпеку.
В Україні втретє за день масштабна повітряна тривога / Скриншот
В частині областей пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза зберігається в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Жителів Сумщини закликали терміново пройти в укриття – є ціль в напрямку міста.
Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря.
В усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.
Харків'ян закликали терміново пройти в укриття – є загроза з Півночі.
У Києві оголосили повітряну тривогу.
В Повітряних силах оголосили відбій повітряної тривоги через загрозу МіГ-31К.
Небезпека зберігається для Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, де є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Окрім МіГ-31К у повітряному також фіксують активність стратегічної авіації. Повітряні сили попередили, що борти спостерігаються на трьох ділянках, тому існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
В усіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.
Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що, ймовірно, ворог атакував керованими авіаційними ракетами типу Х-59/Х-69.
На Черкащині чутно звуки, схожі на вибухи. Зокрема про це заявляють кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Черкас.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Миргорода.
В Сумській та Полтавській областях оголосили повітряну тривогу. Як згодом повідомили у Повітряних силах, причиною цього стала ракетна небезпека.