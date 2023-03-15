Поліцейські на Київщині спіймали, ймовірно, російського військового

Співробітники патрульної поліції затримали чоловіка, що, ймовірно, може бути солдатом ворожої армії. Сталося це на території Київської області.

У вівторок, 14 березня, у поліції повідомили, що патрульні села Чайки на Київщині днем раніше передали слідчим чоловіка. Є всі підстави вважати, що він причетний до діяльності проти нашої держави.

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Зауважимо, що затримання відбулось близько 18:00, 13 березня. Власне, на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці інспектори помітили підозрілого громадянина.

Чоловік різко змінив напрям руху та занервував, щойно в його зоні видимості з'явилося службове авто. Поліцейські зупинили 39-річного чоловіка,

– йдеться в повідомленні поліції.

Також там зазначено, що під час перевірки документів інспектори встановили, що чоловік, ймовірно, є солдатом збройних сил Росії, а отже, причетний до діяльності проти України.

Аби перевірити, чи справді затриманий є військовослужбовцем ворожої армії, правоохоронці доставили його до найближчого відділку поліції та передали його слідчим. Очевидно, про інші деталі цієї справи стане відомо згодом.

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