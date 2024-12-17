Київщину атакують "Шахедами": у регіоні працює ППО
Київську область ввечері 17 грудня атакували "Шахедами". Там працювала українська ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Наразі у багатьох областях України тривога через ворожі ударні безпілотники.
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Що відомо про роботу ППО в Київській області
Тривога у Київській області пролунала о 20:59. Повітряні сили писали про загрозу "Шахедів" для регіону.
Увага! Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття,
– зазначили військові.
Згодом Повітряні сили писали, що ворожі "Шахеди" у Київській області рухаються західним курсом.
Уже о 21:39 в Київській обласній військовій адміністрації написали про роботу протиповітряної оборони.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – зазначили в ОВА.
Там також закликали жителів області перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також подбати про власну безпеку.
В ОВА також попросили дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
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