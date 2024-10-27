Київщину атакують ворожі "Шахеди": по цілях працює ППО
Джерело:Київська ОВА
Російська армія пізно ввечері атакувала Київську область "Шахедами". По ворожих дронах працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомили у Київській ОВА. 24 Канал закликає жителів області не виходити з укриттів цивільного захисту.
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Що відомо про роботу ППО у Київській області
Повітряна тривога у Київській області пролунала о 20:53. Причиною стала загроза атаки російськими "Шахедами", які залетіли у регіон з інших областей.
Уже о 22:14 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– написали в обладміністрації.
Там також закликали громадян не фотографувати та не знімати роботу наших захисників, а також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Уже о 22:24 тривога пролунала і в самому Києві. Там також була загроза "Шахедів".
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