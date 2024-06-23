Ракетна атака на Київщину: в ОВА розповіли про ліквідацію наслідків ворожого обстрілу

Російська армія вночі 23 червня обстріляла Київську область своїми ракетами типу "Калібр". Внаслідок цього були пошкодження в Обухівському районі.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко наголосив, що в області продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки. Там працюють всі необхідні служби.

До теми Два будинки фактично зруйновані повністю, – ДСНС про наслідки ракетного удару по Київщині

Яка ситуація в Київській області після ракетного удару

Кравченко розповів, що станом на 21:30 в Обухівському районі області внаслідок падіння уламків пошкоджено 72 приватних будинки, 2 з них – зруйновано. Крім того, пошкоджені квартири у 8 багатоповерхівках.

За медичною допомогою до медиків звернулося двоє осіб із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася, вся допомога надана на місці,

– сказав глава Київщини.

Він також розповів, що уламками ворожих ракет також було пошкоджено корпуси лікарні. Крім того, пошкоджено 13 будівель.

"Серед них комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, приміщення центру зайнятості, готель, медичний центр, низка підприємств, автомийка. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі", – пояснив Кравченко.

Голова Київської ОВА також зазначив, що після атаки було пошкоджено 28 автомобілів. Водночас населенню надається вся необхідна допомога, а представники Київської ОВА та місцевої громади продовжують опрацьовувати інформацію щодо потреб людей.

Ба більше, як зазначив Руслан Кравченко, до оперативного відновлення пошкоджених об'єктів вже долучилися благодійники. Наразі ж завдання всіх служб, сказав голова ОВА, – оперативно допомогти людям із ремонтом пошкоджених будівель та приміщень.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що загалом ворог запустив 3 ракети типу "Калібр" по Україні вночі 23 червня. Сили ППО збили 2 цілі в межах Київської області.