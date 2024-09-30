На Київщині прогриміли вибухи: працюють сили ППО

Росія продовжує завдати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема вибухи пролунали у Київській області.

Вночі проти 30 вересня Росія запустила ударні дрони типу "Шахед" по Україні. На Київщині пролунали вибухи.

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В регіоні неспокійно

Про це у Київській міській військовій адміністрації. Раніше Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотних літальних апаратів у напрямку регіону.

Наразі про наслідки нічого невідомо. У КМВА зазначили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– попросили там.

Загроза зберігається до відбою повітряної тривоги.

Пам'ятайте, під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.