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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Київська влада може переїхати з Хрещатика у бізнес-центр за 370 мільйонів доларів

19:11, сьогодні 959
Приміщення КМДА у Києві
Приміщення КМДА у Києві

Київська міська державна адміністрація та Київська міська рада можуть переїхати з Хрещатика, 36 та інших приміщень в центрі столиці у бізнес-центр, який складається з двох 27-поверхових веж класу "А" на перетині проспекту Перемоги і Повітрофлотського проспекту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на гендиректора Київського інвестиційного агентства (КІА) Олега Містюка.

"Переїзд дозволить консолідувати муніципалітет і звільнити центральну частину міста від бюрократів з можливим перепрофілюванням будівлі на Хрещатику на офіси, в тому числі, для стартапів, айтішників, малого та середнього бізнесу", – розповів Олег Містюк.

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За його словами, переїзд тільки 26 департаментів КМДА з центру міста дозволить продати, реконструювати або здати в оренду близько 160 тисяч квадратних метрів муніципальної нерухомості в умовах зростаючого попиту на офісну нерухомість в центрі Києва.

"Наразі власником недобудованого бізнес-центру є виходець із KDD Group, проект повністю закредитований державним Укрексімбанком... Ми вийшли на фінальну точку в переговорах із власником і банком щодо комерційних умов фінансування добудови будівлі. Нам не вистачає лише рішення Київради, яке дозволить підписати контракт на 370 мільйонів доларів", – зазначив Олег Містюк.

Містюк повідомив, що загальна площа нової будівлі становить 260 тисяч квадратних метрів, орендна – 179 тисяч квадратних метрів, тоді як потреби муніципалітету оцінюються в 40 тисяч квадратних метрів.

За його словами, деякі з міністерств вже висловили бажання працювати в бізнес-центрі поза центром столиці.

Теги: Новини Києва Новини політики КМДА Нерухомість Ринок нерухомості
Джерело: 24 Канал
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