Вилучили "товару" на 10 мільйонів: київські правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків
Київські правоохоронці затримали 3 учасників злочинного угруповання, яке збувало в Україні наркотики та психотропні засоби. Зокрема, мовиться про кокаїн та речовину МДМА.
Джерело:Офіс генпрокурора
Жителі Києва та Одещини організували канал збуту кокаїну та психотропної речовини МДМ за допомогою водіїв таксі. Свій "товар" зловмисники поширювали на території України.
Зауважте Постачали наркотики до СІЗО: у Києві викрили велике угрупування – фото
Окрім того, частину наркотиків контрабандним шляхом постачали до Росії.
Обшуки правоохоронці провели у Києві та на території Одеської області.
Вилучили близько 1 кілограм кокаїну, понад 9 тисяч пігулок МДМА, близько 300 грамів інших психотропних речовин, ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності. Вартість вилученого при роздрібному продажі становить понад 10 мільйонів гривень,
– мовиться у повідомленні.
Оплату за свій "товар" зловмисники приймали у криптовалюті.
Поділитися новиною