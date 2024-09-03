У Київській та низці областей України була повітряна тривога: яка причина

3 вересня 2024, 21:32
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Автор: Владислав Кравцов

У низці областей України ввечері 3 вересня пролунала повітряна тривога. Були попередження про ракетну небезпеку.

24 Канал закликав жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту. Адже це могло врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Росія атакувала Україну крилатими й балістичними ракетами: які області були під ударом

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

21:43, 03 вересня

Відбій загрози по областях.

21:39, 03 вересня

Де зараз повітряна тривога

21:34, 03 вересня

У Сумах чули вибух, пишуть кореспонденти Суспільного.

21:33, 03 вересня

КАБ курсом на Суми!

21:31, 03 вересня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!

21:30, 03 вересня

Повітряні сили повідомили, що у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській областях – ракетна небезпека!