У Київській та низці областей України була повітряна тривога: яка причина
У низці областей України ввечері 3 вересня пролунала повітряна тривога. Були попередження про ракетну небезпеку.
24 Канал закликав жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту. Адже це могло врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Росія атакувала Україну крилатими й балістичними ракетами: які області були під ударом
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Відбій загрози по областях. У Сумах чули вибух, пишуть кореспонденти Суспільного. КАБ курсом на Суми! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! Повітряні сили повідомили, що у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській областях – ракетна небезпека!
Де зараз повітряна тривога
Відбій загрози по областях.
У Сумах чули вибух, пишуть кореспонденти Суспільного.
КАБ курсом на Суми!
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
Повітряні сили повідомили, що у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській областях – ракетна небезпека!