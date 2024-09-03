У Київській та низці областей України була повітряна тривога: яка причина

У низці областей України ввечері 3 вересня пролунала повітряна тривога. Були попередження про ракетну небезпеку.

24 Канал закликав жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту. Адже це могло врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.