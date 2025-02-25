У Києві прогриміли вибухи, на місто заходять нові БпЛА

Ворог увечері 25 лютого запустив по мирних містах ударні безпілотники. Повітряні цілі противника вже досягли Київської області, у регіоні пролунали вибухи.

Причиною є робота сил ППО по дронах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку

Сьогодні у Київській області повітряну тривогу оголосили орієнтовно о 21:38 через загрозу ударних безпілотних літальних апаратів. Повітряні сили повідомляли про дрони на півночі регіону, які летіти у південному напрямку.

Вже о 22:09 в обласній військовій адміністрації повідомили, що у повітряному просторі регіону зафіксували БпЛА, по яких працюють сили протиповітряної оборони. Через це в області місцеві можуть чути гучні звуки.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– наголосили в ОВА.

Оновлено. О 22:54 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці на лівому березі працюють сили ППО. Він застеріг, що ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто. Потім повідомив про роботу ППО у центрі міста.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, минулої ночі дрони також атакували Київ та область. Уламки збитого російського ударного БпЛА впали в лісопарковій зоні в Голосіївському районі столиці. Також були збиття в області, влучань в об'єкти інфраструктури не зафіксували.