У Київській області є загиблі й багато постраждалих після нічної масованої атаки ворога

Масована комбінована повітряна атака ворога уночі 25 травня призвела до трагічних наслідків. У Київській області загинули люди, також багато постраждалих.

Про це повідомили у Київській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про наслідки масованої атаки 25 травня у Київській області

У Київській ОВА повідомили після 5 ранку, що унаслідок ворожої атаки (тривала упродовж ночі 25 трнавя із застосуванням ударних дронів, балістичних та крилатих ракет) загинули 3 людини.

Двох виявили під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одну людину – в Бучанському районі.

У Білоцерківському районі осколкових поранень обличчя зазнав чоловік 1966 року народження, минулося без госпіталізації. Там само постраждали ще 5 людей, серед них 2 дітей.

У Фастівському районі постраждали 2 жінки, ще 2 людини постраждали у Бучанському районі.

Загалом – 10 постраждалих.

Наслідки атаки є у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.

Деякі наслідки нічного нальоту на Київщині / Фото опублікували в Київській ОВА

Повітряна тривога на момент публікації все ще триває в багатьох областях, зокрема у Київській та в самому Києва.

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